Зарина Ситдикова Ушла из жизни бывший директор пермской гимназии № 11 имени Дягилева Раиса Зобачева возглавляла учебное заведение почти полвека Поделиться Твитнуть

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В Перми 18 декабря на 82-м году жизни скончалась бывший директор гимназии № 11 им. Дягилева Раиса Зобачева. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Раиса Зобачева родилась в Перми 3 июля 1943 года и работала в сфере образования более 50 лет. Она была кандидатом педагогических наук, отличником просвещения СССР, заслуженным учителем России, лауреатом премии ЮНЕСКО и премии Пермской области в сфере культуры и искусства.

По её инициативе в Перми на регулярной основе начала проводиться научная конференция «Дягилевские чтения», из которой впоследствии выросли и конкурс артистов балета «Арабеск», и международный музыкальный Дягилевский фестиваль. Кроме того, Раиса Зобачева была инициатором создания образовательно-музейного комплекса «Дом Дягилева». По итогам 2013 года она стала лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности».

Во главе гимназии № 11 Раиса Зобачева встала в 1975 году. В конце 2023 года с ней был расторгнут трудовой договор, а ей предложена специально учреждённая должность директора музея С.П. Дягилева — президента гимназии. После её ухода директором образовательного учреждения стала Елена Макаренко.

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