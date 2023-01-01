Директором пермской гимназии имени Дягилева назначена Елена Макаренко
Прежнему руководителю предложен пост президента
«Это опытный специалист и профессионал, она знакома коллективу», — добавили в ведомстве.
С прежним руководителям гимназии Раисой Зобачевой 27 декабря трудовой договор расторгнут, ей предложена специально учреждённая должность директора музея С.П. Дягилева — президента гимназии.
«На этом посту она сможет и дальше принимать участие в реализации воспитательных и образовательных проектов», — заявили в департаменте, напомнив, что именно при Зобачевой гимназия стала одной из лучших школ не только Перми, но и Пермского края.
Отмечается, что пока Раиса Зобачева не приняла решения о вступлении в новую должность.
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