На автомойке в Перми загорелся автомобиль Во время происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Вечером 18 декабря в Перми в помещении автомойки вспыхнул легковой автомобиль. После происшествия в соцсетях сообщалось, что горит автозаправка «Ликом» на ул. Рязанской, но эта информация не подтвердилась.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит легковой автомобиль. Возгорание было на площади около 20 кв. м. Пожар ликвидировали 10 огнеборцев и 2 единицы спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, на пожаре никто не погиб и не пострадал.

Напомним, вечером 15 декабря в Мотовилихинском районе Перми пожар в частном жилом доме едва не стал причиной возгорания другого здания. Происшествие случилось на ул. Восстания вечером - загорелся частный дом и надворные постройки. На место происшествия прибыли 36 огнеборцев и 8 спецмашин.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. Они получили травмы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.