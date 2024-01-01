Спасатели предотвратили масштабный пожар в Мотовилихинском районе Перми Они отстояли жилой дом, который находился рядом Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Мотовилихинском районе Перми пожар в частном жилом доме едва не стал причиной возгорания другого здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На ул. Восстания вечером 15 декабря загорелся частный дом и надворные постройки. На место происшествия прибыли 36 огнеборцев и 8 спецмашин.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. Они получили травмы.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ходе тушения специалисты МЧС России эвакуировали из горящего дома два газовых баллона и не допустили распространения огня на соседний жилой дом и постройки. Площадь пожара составила 146 кв. м.

Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой ведомства, дом, где возник пожар, выгорел полностью.

Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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