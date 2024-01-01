Сеть «Монетка» открыла более мощный распределительный центр в Пермском крае Его площадь составляет 24 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

В Пермском крае торговая сеть «Монетка» открыла новый, более мощный распределительный центр, который будет заниматься обработкой товаров отечественных и зарубежных поставщиков. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на пресс-службу компании «Лента».

Площадь нового центра составляет 24 тыс. кв. м и расположен он в д. Никитино Краснокамского округа. В центре организованы зоны хранения, соответствующие различным категориям товаров и температурным режимам.

Распределительный центр будет обслуживать 400 поставщиков со всей страны, а также товары прямого импорта, включая фрукты и экзотические продукты из Китая, Турции, Египта, ЮАР и Эквадора. Центр сможет обеспечить продукцией более 500 магазинов в Пермском крае, Свердловской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Удмуртии.

Ранее товары длительного хранения комплектовались в распределительном центре в Перми, а замороженные продукты, алкоголь и другие виды продукции — в Екатеринбурге и Уфе.

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