В Прикамье проекту центра здоровья «Аквамарин» присвоен статус приоритетного Общий объём инвестиций составит более 1,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В среду, 18 декабря, на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края был присвоен статус приоритетного проекту курорта «Ключи». Он касается возведения нового современного многофункционального Центра здоровья «Аквамарин» в с. Ключи Суксунского округа.

Генеральный директор ЗАО «Курорт Ключи» Александр Иванов отметил, что открытие нового Центра здоровья значительно расширит спектр услуг для посетителей не только из Пермского края, но и других регионов России, передаёт его слова пресс-служба краевого правительства.

МФЦ «Аквамарин» будет представлять собой четырёхэтажное здание общей площадью 9,5 тыс. кв. м. В нём разместятся бассейн с зонами для отдыха, бани, спортзал с зоной для релаксации, залы для йоги, игровые пространства для детей, включая водную интерактивную зону, кафе, салон красоты и спа, зона для загара, ингаляторий, спелеокамера и галокамера. Работы по проекту должны быть завершены в первом квартале 2027 года, общий объём инвестиций составит более 1,2 млрд руб.

Новый Центр здоровья создаст 38 новых рабочих мест.

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