Молодой человек с психическим заболеванием пытался поджечь в Перми военкомат Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Перми задержали 19-летнего молодого человека при попытке поджога военкомата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого управления Росгвардии.

У задержанного изъяли пакет, в котором были обнаружены бутылки с жидкостью. Сам молодой человек рассказал, что хотел совершить преступление за денежное вознаграждение. Деньги за это ему пообещали неизвестные. Они вышли на него через интернет, когда он искал работу.

«Известно, что молодой человек страдает психическими заболеваниями. Изъят пакет с бутылками с жидкостью, которая направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещён в ИВС», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жителя Перми осудили на четыре года за подготовку к теракту. Мужчина собирался поджечь призывной пункт военкомата.

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