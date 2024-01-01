Жителя Перми осудили на четыре года за подготовку к теракту Молодой человек собирался поджечь призывной пункт военкомата Поделиться Твитнуть

Центральный окружной военный суд признал жителя Перми виновным в подготовке к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Первые два с половиной года осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

В УФСБ рассказали, что на пермяка вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Он распространял негативную информацию о Вооружённых Силах Российской Федерации, которые проводят специальную военную операцию на Украине, а также говорил, что собирается использовать самодельное зажигательное устройство для совершения террористического акта (хотел поджечь призывной пункт военкомата). Кроме того, парень искал единомышленников.

Приговор вступил в законную силу.

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