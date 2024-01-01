Средняя предлагаемая зарплата в Прикамье выросла за год на 20% В 12 сферах темпы роста заработков опережали средний показатель по рынку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам ноября 2024 года средний уровень предлагаемой заработной платы в Пермском крае составил 60 193 руб., что на 20% больше по сравнению с ноябрём предыдущего года. При этом в 12 профессиональных областях рост предложений по зарплате превысил 20%. Об этом сообщает hh.ru.

Наибольший рост (на 67%) зафиксирован в сфере административного персонала (включая курьеров), там средние предложения увеличились до 81 087 руб. Это на 32,6 тыс. руб. больше, чем год назад.

Следующими по динамике прироста предлагаемых зарплат идут сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (+49%, до 106 639 руб.), «Рабочий персонал» (+37%, до 84 160 руб.), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+34%, до 60 673 руб.). Далее идут «Добыча сырья» (+32%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+31%), «Производство, сервисное обслуживание» (+28%), «Медицина, фармацевтика» (+26%), «Строительство, недвижимость» (+26%), «Сельское хозяйство» (+25%), «Розничная торговля» (+22%), «Наука, образование» (+21%).

В отношении прироста зарплаты в рублях лидируют работники транспорта, логистики и перевозок, которым сейчас предлагают на 34 925 руб. больше, чем в ноябре предыдущего года.

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