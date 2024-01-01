С 19 декабря на дорогах Пермского края будут выставлены ёлочные патрули Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

С 19 декабря в Пермском крае стартует акция под названием «Новогодняя ель». Главная её цель — предотвратить нелегальную вырубку елей и других хвойных деревьев перед празднованием Нового года. В рамках мероприятия будут проводиться патрулирование лесов и дежурства на дорогах с участием сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

В ведомстве подчеркнули, что за незаконную рубку предусмотрена административная ответственность: для физических лиц штрафы составляют от 3 до 4 тыс. руб., для организаций — от 200 до 300 тыс. руб.

Если осуществляется вырубка с использованием транспортных средств, размеры штрафов увеличиваются: для граждан они могут составлять от 4 до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб.

Если ущерб превышает 5 тыс. руб., ответственное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

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