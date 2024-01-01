Жителей Прикамья просят выехать из зоны возможного падения частей ракеты «Союз» Опасная территория находится в Красновишерском ГО Поделиться Твитнуть

карта предоставлена МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красновишерского округа»

В связи с запуском ракеты-носителя «Союз-2-1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» №5 с космодрома «Байконур» на территории Красновишерского ГО Пермского края ожидается падение отделяющихся частей ракеты-носителя. Об этом сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красновишерского округа».

Основной датой пуска ракеты называется 25 декабря 2024 года, старт намечен на 12.45 местного времени. При этом запуск может быть отложен ровно на сутки (это резервная дата).

Географическое положение района падения частей ракеты-носителя указано на карте.

Администрация Красновишерского городского округа, как сказано в информации, «с целью сохранения жизни и здоровья» просит людей воздержаться от посещения данных территорий в период запуска аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 12:00 25 декабря до 17:00 26 декабря.

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