В 2024 году «Онкопатруль» выявил у работников предприятий Прикамья восемь случаев рака Было обследовано 9,2 тысячи сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2024 году «Онкопатруль» провёл обследование сотрудников 88 предприятий и организаций в Прикамье. Всего было осмотрено более 9,2 тыс. человек, что на 220 больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, специалисты осуществили углублённую диагностику в следующих округах: Кунгурский, Коми-Пермяцкий, Карагайский, Большесосновский, Лысьвенский и Добрянский. Кроме того, обследования прошли работники в Перми, а также в Пермском, Краснокамском, Чайковском, Соликамском, Частинском, Березниковском, Чусовском и Суксунском округах.

Медицинские осмотры проводили хирурги, акушеры-гинекологи и онкологи. Для каждого работника был выполнен набор необходимых лабораторных тестов, включая анализы на онкомаркеры популярных видов рака, таких как рак груди, простаты, кишечника и шейки матки.

В результате специализированных проверок у трудоспособного населения региона были обнаружены 216 предраковых состояний и 8 случаев заболевания раком.

«Онкопатруль» — федеральная медицинская инициатива, направленная на профилактику, предупреждение и раннюю диагностику онкологии.

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