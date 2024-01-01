Александра Пермякова В Прикамье количество частных инвесторов выросло почти до 770 тысяч Около восьми тысяч прибавилось в ноябре Поделиться Твитнуть

В Пермском крае количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2024 года составило 767,3 тыс. За прошлый месяц их число выросло на 7 766.

По данным Московской биржи, в ноябре на рынке акций и рынке облигаций биржи совершали сделки 82 430 частных инвесторов из Прикамья.





Инвесторы открыли на бирже 128,2 тыс. индивидуальных инвестиционных счета (ИИС).





Как сообщает биржевая площадка, общее же число физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, по итогам ноября перевалило за 34,7 млн человек, всего ими открыто было 63,2 млн счетов. Общий объём торгов в прошлом месяце на рынках Московской биржи составил 124,8 трлн руб.

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