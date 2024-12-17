Александра Пермякова

«Молот» обыграл «Челмет»

Игра проходила в Челябинске

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Фото: https://t.me/hcmolotperm

Сегодня, 17 декабря, началось выездное турне пермского «Молота». Пермяки встретились в Челябинске с ХК «Челмет». Противостояние закончилось победой пермской команды.

Первый период матча обошёлся без голов. Второй период тоже завершился со счётом 0:0.
В третьем периоде дубль капитана «Молота» Дениса Голубева полностью изменил ход матча: 0:2. 

Две его шайбы и четвёртый «сухарь» в зоне вратаря Егора Горшкова принесли «Молоту» победу.

Следующий матч «Молот» сыграет 19 декабря в Верхней Пышме, где встретится с «Горняком-УГМК».

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