Александра Пермякова
«Молот» обыграл «Челмет»
Игра проходила в Челябинске
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Сегодня, 17 декабря, началось выездное турне пермского «Молота». Пермяки встретились в Челябинске с ХК «Челмет». Противостояние закончилось победой пермской команды.
Первый период матча обошёлся без голов. Второй период тоже завершился со счётом 0:0.
В третьем периоде дубль капитана «Молота» Дениса Голубева полностью изменил ход матча: 0:2.
Две его шайбы и четвёртый «сухарь» в зоне вратаря Егора Горшкова принесли «Молоту» победу.
Следующий матч «Молот» сыграет 19 декабря в Верхней Пышме, где встретится с «Горняком-УГМК».
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