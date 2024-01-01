Александра Пермякова
В Прикамье простятся с участником СВО Евгением Габидуллиным
Он погиб 4 июня, похороны состоятся 18 декабря
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О гибели участника СВО сообщила администрация Нытвенского округа Прикамья.
«С глубоким прискорбием сообщаем об еще одной невосполнимой утрате — в ходе специальной военной операции погиб уралец Евгений Данилевич Габидуллин», — сообщили в администрации.
Рядовой Габидуллин служил оператором в штурмовом подразделении. Он погиб 4 июня 2024 года.
В последний путь земляки проводят Евгения 18 декабря в посёлке Уральский. Церемония прощания начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта (ул. Набережная, 23), гражданская панихида пройдёт в 11:00.
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