Александра Пермякова В Прикамье простятся с участником СВО Евгением Габидуллиным Он погиб 4 июня, похороны состоятся 18 декабря Поделиться Твитнуть

О гибели участника СВО сообщила администрация Нытвенского округа Прикамья.

«С глубоким прискорбием сообщаем об еще одной невосполнимой утрате — в ходе специальной военной операции погиб уралец Евгений Данилевич Габидуллин», — сообщили в администрации.





Рядовой Габидуллин служил оператором в штурмовом подразделении. Он погиб 4 июня 2024 года.





В последний путь земляки проводят Евгения 18 декабря в посёлке Уральский. Церемония прощания начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта (ул. Набережная, 23), гражданская панихида пройдёт в 11:00.

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