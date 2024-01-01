Александра Пермякова Пермская чиновница не смогла оспорить решение суда об изъятии у неё 4 млн рублей в доход государства Решение об изъятии денежных средств вступило в законную силу. С муниципальной служащей изымут неподтверждённый доход Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С сотрудницы департамента транспорта администрации Перми Шафиги Насибовой изымут 4 млн руб. Чиновница не смогла оспорить решение суда об обращении в доход государства обнаруженного у неё неподтверждённого дохода.

Пермский краевой суд сегодня, 17 декабря, рассмотрел апелляционную жалобу чиновницы.





Шафига Насибова жаловалась на решение суда первой инстанции по иску прокурора Перми о взыскании с неё денежных средств.





Как было установлено в ходе суда, прокуратурой Перми был выявлен факт поступления в 2022 году на банковский счёт муниципальной служащей администрации города свыше 9 млн руб. При этом законность получения 4 млн руб. не была подтверждена. В связи с чем прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании указанной суммы в доход государства. Решением Ленинского районного суда Перми исковые требования были удовлетворены.





Пермский краевой суд, рассмотрев жалобу чиновницы, оставил указанное решение в силе.

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