Алёна Бронникова За неделю в Прикамье ОРВИ и гриппом заболело 16 233 человека Это почти на 500 человек меньше, чем неделей ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 15 декабря в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели 16 233 человека. Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, показатель заболеваемости соответствует уровню предыдущей недели. Эпидемический порог не превышен.

Среди пациентов с симптомами ОРВИ в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии. К ним относятся вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, также единично выявляется вирус гриппа.

По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших оказалось несколько ниже. С 2 по 8 декабря было зарегистрировано 16 709 случаев ОРВИ и гриппа, что на 476 человек превышает показатели минувшей недели.

В качестве профилактики жителям региона рекомендуется делать прививки от гриппа. На 16 декабря в Прикамье привились 1,28 млн человек (51,4% от совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей.

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