Алёна Бронникова В Прикамье 114 классов в школах и 53 группы в детсадах закрылись на карантин За прошлую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 16 709 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю со 2 по 8 декабря в Пермском крае 114 классов в 51 школе, 53 группы в 33 детских садах и 15 групп в восьми средних учебных профессиональных организациях закрылись на карантин из-за выявленных случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

В целом за указанный период было зарегистрировано 16 709 случаев ОРВИ и гриппа, что соответствует уровню предыдущей недели. Эпидпорог на данный момент не превышен. По данным ведомства, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

В целях профилактики заболеваний жителям рекомендуют сделать прививку против гриппа, часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, регулярно проветривать помещение, избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний. К 9 декабря прививки от гриппа сделали 1,28 млн человек (51,4% совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье растёт уровень заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю количество выявленных случаев оказалось выше на 25% предыдущего показателя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.