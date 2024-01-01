Алёна Бронникова На прошлой неделе коронавирус был выявлен у 1465 жителей Пермского края Это на 25% больше, чем неделей ранее Поделиться Твитнуть

Фото Пресс-служба Минздрава Пермского края

В Пермском крае отмечается рост заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за период с 2 по 8 декабря новая коронавирусная инфекция была выявлена у 1 465 жителей, что на 25,3% больше, чем неделей ранее. Тогда было выявлено 1 169 случаев.

«На территории Пермского края с начала пандемии выявлено 522 188 подтверждённых случаев заболевания COVID-19, за прошедшую неделю выявлено 1 465 случаев или 56,3 на 100 тыс. населения. В Перми зарегистрирован 631 случай, что составляет 43% от числа заболевших», — сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Отмечается, что в течение последних трёх месяцев в структуре лабораторно исследованных проб в НИИ ведомства во всех случаях был идентифицирован вариант «омикрон».

Ранее сообщалось, что с начала сентября 2024 года в Пермском крае с коронавирусом было госпитализировано 767 человек. За осень от инфекции погибли 12 жителей.

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