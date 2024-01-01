За осень в Пермском крае погибли от коронавируса 12 человек В регионе растёт число инфицированных COVID-19 Поделиться Твитнуть

С начала сентября 2024 года в Пермском крае от коронавируса скончались 12 человек, госпитализирован 767. Об этом «Новому компаньону» сообщили в федресурсе «Объясняем.рф».

Согласно приведённым данным, в регионе с середины октября возобновился рост числа инфицированных COVID-19. Так, если за неделю 14-20 октября показатели заболеваемости составляли чуть более 440 человек, то за минувшую неделю коронавирус выявлен почти у 800 жителей Прикамья. При этом число смертельных случаев от коронавируса остаётся на одном уровне — от 0 до 2 случаев в неделю.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за неделю с 18 по 24 ноября в Пермском крае было выявлено 792 новых случая COVID-19, 457 из них в Перми. В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон». С начала пандемии коронавирус был выявлен у 519 554 жителей региона.

Согласно данным федресурса, на прошлой неделе в Прикамье в больницы попали 63 пациента с коронавирусом, один человек скончался.

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