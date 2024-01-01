В Пермском крае похоронили погибшего на СВО вагнеровца Рушана Азманова Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Бардымского округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Барды Пермского края Рушан Азманов, ранее служивший в частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на местную администрацию. Власти уточнили, что погиб боец 11 ноября 2024 года, и выразили соболезнования его родным и близким.

Церемония прощания состоялась в окружном центре.

Рушан Азманов родился 28 июля 1995 года в с. Акбаш. Учился в Новоказанской школе до девятого класса, затем перешёл в Тюндюковскую школу, где окончил 10- и 11-й классы. Служба в Вооружённых силах России длилась до 2016 года. С 18 октября 2022 года по 24 апреля 2023 года он участвовал в специальной операции в составе ЧВК «Вагнер». Контракт с Министерством обороны России он подписал 14 сентября.

Ранее сообщалось, что 17 декабря в одном только Нытвенском округе Прикамья похоронят сразу трёх участников СВО.

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