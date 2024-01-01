В Перми открылся второй магазин итальянского премиального бренда LIU JO Он заработал в «iMall Эспланада» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ТЦ «iMall Эспланада»

В Перми заработал второй магазин женского итальянского премиального бренда LIU JO. Он открылся на первом этаже торгового центра «iMall Эспланада». Информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе ТЦ.

В ассортименте LIU JO — одежда и модные аксессуары.

Первый в Перми магазин бренда с 2021 года работает в ТРЦ «Планета».

История LIU JO началась в 1995 году в итальянском городе Карпи. Два брата, Марко и Ваннис Марки, отказались продолжать семейный бизнес и открыли своё маленькое ателье по пошиву женской одежды. Название LIU JO (Лю Джо) появилось благодаря прозвищам Марко и его девушки. «Я называл её Liu, а она придумала мне имя Jo, я соединил наши имена и получил название бренда», — пояснял создатель бренда.

По данным на 2023 год, у бренда LIU JO насчитывалось 500 монобрендовых магазинов, а также 5 тыс. бутиков и площадок в торговых центрах.

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