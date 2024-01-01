На федеральной трассе Екатеринбург-Пермь из-за ДТП остановлено движение Поделиться Твитнуть

фото: ФКУ «Уралуправтодор»

На автодороге Р-242 Екатеринбург — Пермь на 190 км произошло ДТП. В связи с аварией движение в направлении Перми в настоящее время остановлено полностью. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

В учреждении добавили, что участок трассы, где перекрыто движение машин, можно объехать через посёлок городского типа Ачит со съездом с автодороги на 190 км и возвращением на трассу на 185 км.

Также в «Уралуправтодоре» рассказали, что 267 км той же автодороги произошло ещё одно дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение в направлении Перми осуществляется по одной полосе.





«Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — добавили в ФКУ.





Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

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