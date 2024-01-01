Во время получения взятки в Перми сотрудниками ФСБ задержан бизнесмен Ему грозит до 9 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали работника частной коммерческой организации в момент передачи ему взятки в размере 1 млн руб. от представителя компании-подрядчика в обмен на более выгодные условия при заключении контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Подозреваемый помещён под стражу. В настоящее время УФСБ продолжает выяснять все детали преступления.

Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до девяти лет и штраф в сорокакратном размере суммы коммерческого подкупа, то есть до 40 млн руб.

Ранее сообщалось. что сотрудники УФСБ задержали подозреваемых в краже нефти из магистрального трубопровода в Пермском округе. Несколько человек сделали врезки в нефтепровод и сливали углеводородное сырьё в цистерны. Общая сумма ущерба оценивается в 600 тыс. руб.

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