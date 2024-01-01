Зарина Ситдикова Бухгалтер в Перми незаконно присвоила себе часть чужой зарплаты на 6 млн рублей Дело против обвиняемой направлено в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бухгалтер одной из коммерческих организаций Перми обманным путём похитила у своего работодателя более 6 млн руб. За свои мошеннические действия она предстанет перед судом. Об этом сообщается в telegram-канале «Прокуратура Пермского края».

По версии следствия, сотрудница компании завышала зарплаты работникам при передаче информации в банк, чтобы забрать разницу себе. По данным прокуратуры, обвиняемой удавалось делать это в течение пяти лет, с 2016 по 2021 годы.

После того, как всё обнаружилось, в отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как отметили в прокуратуре, на данный момент по делу утверждено обвинительное заключение. Оно направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.

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