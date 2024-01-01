Спрос на курьеров в Пермском крае за год вырос на 24% А их зарплаты поднялись до 94 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитиков hh.ru, в 2024 году в Пермском крае, как и в других регионах ПФО, наблюдается рост спроса на курьеров и увеличение их зарплат.

В Прикамье за год было открыто 2,9 тыс. новых вакансий для курьеров, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. В Поволжье в целом работодатели разместили свыше 37,1 тыс. предложений для курьеров, что на 22% больше, чем в прошлом году.

Наибольший рост числа вакансий для доставщиков зафиксирован в Республике Марий Эл (+190% год к году), Самарской области (+34%), а также в Республике Башкортостан и Пермском крае (по +24%).

В Пермском крае верхний диапазон предложений зарплаты для курьеров значительно превышает средние показатели региона. Работодатели готовы предложить заработную плату в диапазоне 49,5-94,3 тыс. руб., тогда как медианное значение зарплатных предложений составляет 60 193 руб.

Работодатели испытывают дефицит в курьерах: на одну вакансию приходится только 2,9 резюме, в то время как нормой считается минимум 4 резюме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.