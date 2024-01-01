Алёна Бронникова
Лизинг шести автобусов малого класса обойдётся «Пермгорэлектротрансу» в 82 млн рублей
Предприятие выбрало поставщика
МУП «Пермгорэлектротранс» подвело итоги аукциона по финансовой аренде (лизингу) шести пассажирских автобусов малой вместимости категории М2. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, победителем стало ООО «Уралбизнеслизинг».
Как указано в протоколе, всего в закупке приняли участие три организации. «Уралбизнеслизинг» предложил наименьшую цену за выполнение контракта — 82,3 млн руб. При этом начальная цена контракта составляла 90,5 млн руб. Таким образом, в ходе аукциона цена снизилась на 9%.
Ранее муниципальный перевозчик уже проводил тендеры по поставке 59 автобусов в целом, из которых шесть были малого класса. Тогда начальная (максимальная) цена лота составляла 52,2 млн руб. На конкурс не поступило ни одной заявки, в связи с чем закупка была признана несостоявшейся.
В ноябре аукцион на лизинг автобусов малой вместимости был объявлен повторно. Заказчик увеличил начальную цену до 90,5 млн руб. По условиям контракта, поставщик должен будет передать транспортные средства в период с 9 по 15 января 2025 года во временное владение и пользование на срок, равный 60 месяцам.
ООО «Уралбизнеслизинг» было зарегистрировано в 2004 году в Чайковском, сообщается на сайте checko.ru. Учредителем является бизнесмен Виктор Желнин (85,74%), а также его ижевская компания ООО «Капитал сервис» (14,26%). Уставный капитал составляет 603 млн руб., выручка за прошлый год составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 450,5 млн руб.
Компания предоставляет в лизинг легковые и грузовые автомобили, пассажирский транспорт и спецтехнику. Участвует в госзакупках, становилась исполнителем работ по 455 контрактам. Основные заказчики — МБУ «Красногорская городская служба» (Московская область), КГУП «Приморский экологический оператор» (Владивосток) и МБУ «Город» (Нижегородская область).
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