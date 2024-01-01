Алёна Бронникова Лизинг шести автобусов малого класса обойдётся «Пермгорэлектротрансу» в 82 млн рублей Предприятие выбрало поставщика Поделиться Твитнуть

Техническое задание / zakupki.gov.ru

МУП «Пермгорэлектротранс» подвело итоги аукциона по финансовой аренде (лизингу) шести пассажирских автобусов малой вместимости категории М2. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, победителем стало ООО «Уралбизнеслизинг».

Как указано в протоколе, всего в закупке приняли участие три организации. «Уралбизнеслизинг» предложил наименьшую цену за выполнение контракта — 82,3 млн руб. При этом начальная цена контракта составляла 90,5 млн руб. Таким образом, в ходе аукциона цена снизилась на 9%.

Ранее муниципальный перевозчик уже проводил тендеры по поставке 59 автобусов в целом, из которых шесть были малого класса. Тогда начальная (максимальная) цена лота составляла 52,2 млн руб. На конкурс не поступило ни одной заявки, в связи с чем закупка была признана несостоявшейся.

В ноябре аукцион на лизинг автобусов малой вместимости был объявлен повторно. Заказчик увеличил начальную цену до 90,5 млн руб. По условиям контракта, поставщик должен будет передать транспортные средства в период с 9 по 15 января 2025 года во временное владение и пользование на срок, равный 60 месяцам.

ООО «Уралбизнеслизинг» было зарегистрировано в 2004 году в Чайковском, сообщается на сайте checko.ru. Учредителем является бизнесмен Виктор Желнин (85,74%), а также его ижевская компания ООО «Капитал сервис» (14,26%). Уставный капитал составляет 603 млн руб., выручка за прошлый год составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 450,5 млн руб.

Компания предоставляет в лизинг легковые и грузовые автомобили, пассажирский транспорт и спецтехнику. Участвует в госзакупках, становилась исполнителем работ по 455 контрактам. Основные заказчики — МБУ «Красногорская городская служба» (Московская область), КГУП «Приморский экологический оператор» (Владивосток) и МБУ «Город» (Нижегородская область).

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