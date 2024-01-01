Алёна Бронникова Каждый третий пермяк передаривает подарки Чаще всего так поступают женщины Поделиться Твитнуть

Аналитики сервиса Авито выяснили, что каждый третий житель Перми передаривает подарки, и чаще всего так поступают женщины — 44% против 35% мужчин. Кроме того, опрос показал, что больше половины пермяков предпочитают сюрпризы и не любят предсказуемые подарки — 54%.

Большинство женщин начинают готовиться к праздникам заранее (50% против 37% мужчин в целом по России), в основном покупать подарки пермяки начинают в начале декабря (43%). При этом значительная часть женщин начинает заниматься этим за пару месяцев до праздников (15% против 7%), а почти треть опрошенных (30%) закупаются за неделю до Нового года — (38% мужчин и 27% женщин).

Некоторые респонденты (10%) не дарят подарки совсем, мужчины так поступают в два раза чаще женщин (13% против 6%). В то же время мужчины готовы потратить больше денег на подарки. В среднем один подарок обходится пермякам в сумме до 5 тыс. руб.

Также опрос показал, что 48% респондентов заказывает подарки к Новому году онлайн, 19% мужчин и 15% женщин закупаются на рынках и ярмарках. А ещё одна традиция — игра в «Тайного Санту» проводится ежегодно у 19% опрошенных в семье, среди друзей или коллег, чаще всего участие принимает молодёжь 18-24 лет (52%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что вместо новогоднего корпоратива 70% пермяков предпочли бы премию. Каждый шестой работник возможно, выбрал денежное вознаграждение, если бы оно было крупным, 9% не смогли ответить однозначно, и лишь 3% опрошенных предпочли бы корпоратив, отказавшись от премии.

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