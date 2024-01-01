Вместо новогоднего корпоратива 70% пермяков предпочли бы премию На встречу с коллегами, скорее всего, придёт чуть более половины приглашённых Поделиться Твитнуть

Аналитики hh.ru провели исследование среди работающих жителей Пермского края и выяснили, что не все из них готовы идти на новогодние корпоративы.

Сразу 70% сотрудников региона отметили, что если бы им предоставили выбор, они предпочли бы денежное вознаграждение. Лишь 3% опрошенных предпочли бы корпоратив, отказавшись от премии. Каждый шестой работник (18%) рационально отметил, что, возможно, выбрал бы премию, если бы она была достаточно крупной, а 9% не смогли ответить однозначно.

Среди тех, кто чаще выбирает денежное вознаграждение вместо праздника, выделяются маркетологи-пиарщики и строители (по 78%), а также специалисты из сферы науки и образования (75%) и ИТ-отрасли (74%).

Опрос также показал, что если в компании всё-таки состоится корпоратив, то чуть более половины работников (51%) постараются на него прийти: 30% не пропустят его ни за что, 21% пойдут при подходящем настроении. Откажутся от встречи с коллегами по различным причинам 23% работников.

Больше всего желают поздравить друг друга на празднике топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), а также работники искусства и медиа (40%). Меньше всего хотят участвовать в мероприятии специалисты в области транспорта и логистики (38%), рабочий персонал (36%), производственные работники (35%) и представители служб безопасности и строители (по 34%).

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