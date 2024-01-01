Алёна Бронникова Экс-росгвардеец попросил прощения у отца убитого пермского следователя Преступление Алексей Головин совершил на почве ревности Поделиться Твитнуть

Алексей Головин

Максим Артамонов

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью начальника следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СКР Евгения Середкина, попросил прощения у отца своей жертвы. Рассмотрение уголовного дела в Пермском краевом суде продолжилось 16 декабря. Отец убитого находился на заседании в качестве потерпевшего.

«Я хочу сказать отцу Середкина: "Я прошу у вас прощения". Как бы я не относился к вашему сыну, он человек, отец детей. Я очень много думал о супруге, о детях, даже в тот момент, когда шёл на деяние, но я не думал о вас как об отце. В СИЗО я думал о разном, и я очень раскаиваюсь, но что сделано, того не воротишь. Можно у вас попросить прощения?» — цитирует обвиняемого 59.ru.

Головин обвиняется в убийстве полковника юстиции Евгения Середкина на почве ревности. Во время службы в волгоградском СОБР Росгвардии в 2021 году он завёл роман с Еленой, женой Середкина. В следующем году Середкины развелись, договорившись, что дети будут жить с отцом, а мать сможет их навещать. Весной 2024 года, вернувшись с СВО и уволившись из Росгвардии, Головин переехал в Пермь и женился на Елене.

В сентябре во время ссоры жена заявила о желании развестись, Головин взял топор, пришёл к дому Середкина, отключил электричество, а, когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Дети стали свидетелями нападения. Елена позже рассказала, что бывший муж её бил и не давал общаться с детьми.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

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