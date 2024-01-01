Алёна Бронникова Под санкции Евросоюза попало пермское предприятие «ОДК-СТАР» Это уже 15-й санкционный пакет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» попало под очередной пакет санкций Евросоюза. Документ был опубликован 16 декабря на сайте Совета Европейского союза.

В 15-й пакет санкций вошли 54 человека, в том числе военнослужащие, руководители компаний и представители власти из России, КНДР и Китая, а также певица Лариса Долина. Кроме того, в списке оказались 30 организаций, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», включая оборонные и судоходные компании, отвечающие за транспортировку нефти и нефтепродуктов и пр.

АО «ОДК-Стар» — это российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация».

В сентябре стало известно, что Евросоюз снял санкции с автогонщика F1 Никиты Мазепина (сына Дмитрия Мазепина, ранее руководившего ОХК «Уралхим», в состав которой входят активы в Пермском крае) и матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной. Причиной стало решение Европейского суда юстиции об аннулировании ограничительных мер в их отношении.

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