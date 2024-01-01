Алёна Бронникова В бюджет Перми поступило более 62 млн рублей от нанимателей муниципального жилья С лета сумма этой статьи доходов выросла в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала текущего года в бюджет Перми поступило более 62 млн руб. от нанимателей муниципального жилья. Для увеличения собираемости платы жителям направляют извещения, а также оповещения о сложившейся задолженности по телефону.

«Сумма доходов от использования имущества, находящегося в собственности города, с начала года составила более 62 млн руб. В целях недопущения роста задолженности, а также снижения размера задолженности, с нанимателями проводится постоянная работа. В крайних случаях долги взыскиваются в судебном порядке», — рассказали в управлении жилищных отношений администрации города.

Отмечается, что на сегодняшний день договоры соцнайма заключили свыше 11 тыс. пермяков. В их обязанности входит внесение платы за содержание жилья и коммунальные услуги до 10 числа месяца, который следует за расчётным. При этом оплата не зависит от того, проживают ли наниматели в этих помещениях.

По информации ведомства, поступающие доходы за наём являются одним из источников формирования бюджета города и позволяют своевременно осуществлять ремонт жилищного фонда.

К середине июля сумма поступлений от нанимателей муниципального жилья в бюджет Перми с начала 2024 года составляла 31,5 млн руб.

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