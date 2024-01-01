Алёна Бронникова В бюджет Перми поступило более 31 млн рублей от нанимателей муниципального жилья Договоры социального найма заключены с 11 тысячами пермяков Поделиться Твитнуть

Сначала 2024 года в бюджет Перми поступило 31,5 млн руб. от нанимателей муниципального жилья. По информации управления жилищных отношений администрации города, на сегодняшний день договоры социального найма заключили свыше 11 тыс. пермяков.

«Средства в виде платы за наём, получаемые городом, являются одним из источников формирования местного бюджета и делают возможным своевременный ремонт жилищного фонда», — сообщают в ведомстве.

Отмечается также, что в обязанности нанимателей входит внесение платы за содержание жилья и коммунальные услуги до 10 числа следующего за расчётным месяца независимо от того, проживают ли они в данных помещениях. Для увеличения собираемости платы нанимателям направляются извещения с разъяснениями о необходимости своевременной оплаты, а должникам — оповещения о задолженности.





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