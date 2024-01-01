В школе в Пермском крае распылили перцовый баллончик Правоохранители уже работают с хулиганами Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Днём 16 декабря в Добрянской школе №2 ученики распылили в здании перцовым баллончик. Об этом сообщается на странице местной газеты «Зори Плюс» в соцсетях со ссылкой на родителей некоторых учеников.

«Всех учащихся и учителей отправили домой. Директор школы Наталья Стерхова прокомментировала, что на место выехали оперативные службы. По камерам видеонаблюдения определили нарушителей. Ими оказались учащиеся средних классов, все состоят на учёте в полиции. С ними работают правоохранительные органы», — сообщает издание.

По словам директор, в школе всё проветрили, и завтра будет обычный учебный день.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в начале декабря в построенной недавно пермской школе «Флагман» по ул. Кронштадтской, 41 обвалилась плитка навесного потолка. Инцидент произошёл 3 декабря в 10:30 на третьем этаже здания, в рекреации. В это время там находились ученики. Из них никто не пострадал.

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