Пермское предприятие почти вдвое нарастило выработку приборов спутникового мониторинга Поделиться Твитнуть

Сотрудники ООО НПО «ГалилеоСкай», специализирующегося на разработке оборудования для цифровизации транспорта и специальной техники в России, подытожили результаты участия в национальном проекте по повышению производительности труда. На протяжении шести месяцев эксперты Регионального центра компетенций Пермского края работали совместно с командой предприятия над оптимизацией производства основного продукта — устройств спутникового мониторинга, сообщили в РЦК.

В процессе работы были внедрены различные методы бережливого производства: стандартизация процессов, система 5С, производственный анализ и матрица компетенций. Создан регламент пополнения запасов необходимых комплектующих в соответствии с установленным планом, была исключена операция лакирования, а также оптимизированы программы, что позволило сократить время переналадки на 40 минут. Кроме того, было принято решение увеличить пространство для хранения заправленных фидеров и пр.

В результате данных мероприятий предприятие смогло уменьшить время производства на 50%, сократить запасы в потоке на 47% и увеличить объем производства на 90%.

«Наиболее значимый результат участия в нацпроекте — это повышение производительности в среднем на 35 готовых изделий в смену, — рассказал руководитель отдела логистики и развития производства Galileosky Дмитрий Гуреев. — Это напрямую увеличивает объём выпускаемой продукции и помогает повысить эффективность работы. В целом, внедрение принципов бережливого производства улучшило эффективность сотрудников и снизило потери. Более того, мы активно внедряем успешный опыт не только на производстве, но и в офисе».

По словам Алексея Попова, руководителя проектов РЦК, на протяжении шести месяцев сотрудники демонстрировали высокую вовлеченность, участвуя во всех совместных этапах: «Их активность позволила достичь отличных результатов в разработанных мероприятиях для эталонного участка».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что все мероприятия нацпроекта «Производительность труда» направлены на укрепление экономического состояния предприятий. «Даже если предприятие уверено, что работа выстроена эффективно, поверьте, есть тонкие места. Особенно это касается компаний, где много оснастки, технических процессов, где есть простои в производстве», — подчеркивал глава региона.

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