Зарина Ситдикова В Прикамье в приёмке дорожных объектов в 2024 году активно задействовали общественников Их участие позволило повысить прозрачность процесса контроля выполняемых работ Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В 2024 году в Пермском крае в приёмке дорожных объектов после ремонтных работ активное участие приняли представители общественных организаций. Они выезжали на осмотр дорог 40 раз, сообщают в региональном министерстве транспорта.

Как подчеркнули в ведомстве, общественные активисты на протяжении всего года помогали контролировать реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был запущен по решению президента России Владимира Путина. Они помогли обратить внимание подрядчиков на детали, важные для рядовых жители. В тесном взаимодействии с дорожными строителями все недочёты оперативно устранялись.

«Взаимодействие с общественными инспекторами стало важной частью приёмки объектов, — отмечают в минтрансе Прикамья. — Это (участие представителей общественности — ред.) даёт возможность услышать мнение жителей, повысить прозрачность процесса и обеспечить соответствие выполненных работ всем необходимым стандартам качества».

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведено 40 дорожных объектов, включая строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального значения и Пермской городской агломерации. Кроме того, в порядок были приведены 15 мостовых сооружений.

В следующем году финансирование на обновление дорожной инфраструктуры Прикамья в рамках нацпроекта вырастет до 7,4 млрд руб., включая почти 5 млрд руб. из федерального бюджета. В регионе будут отремонтированы 62 участка дорог общей протяжённостью более 70 км дорог и около 2 тыс. пог. м мостовых сооружений. Благодаря досрочному началу работ уже сегодня техническая готовность этих объектов составляет 70%.

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