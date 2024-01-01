Запрет приёма в школы не говорящих по-русски детей мигрантов поддержали 69% жителей Перми Законопроект принят Госдумой в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно результатам проведённого в середине декабря сервисом SuperJob опроса, запрет приёма в школы не говорящих по-русски детей мигрантов поддержали более 2/3 жителей Перми (69%).

Чаще всего выступают против учёбы в школах мигрантов, которые не владеют русским языком, пермяки, имеющие детей-школьников (81%). Они считают, что мигрантам стоит прежде изучить язык и ознакомиться с нашими традициями, они также предлагают «открыть специальные школы для таких детей».

Мужчины чаще поддерживают запрет (78% по сравнению с 59% среди женщин). Около 75% опрошенных старше 35 лет полагают, что детям мигрантов необходимо овладеть русским языком до начала учебы в школе. Чем выше уровень дохода респондентов, тем больше среди них противников приёма не говорящих на русском детей мигрантов.

Однако 13% горожан не поддерживают этот запрет: «Школа создана для обучения, а не для разделения по национальности» и «Если дети мигрантов не будут посещать школу, это может привести к преступности в будущем». Некоторые предлагают решения для данной проблемы: «Нужно создать специальные классы или группы для оказания помощи этим детям».

Напомним, в Госдуме в первом чтении принят законопроект о запрете приёма в школы детей мигрантов, не знающих русского языка.

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