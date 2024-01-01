Александра Пермякова В суд направлено дело по убийству пермяка на Северном кладбище В убийстве обвиняется 33-летний безработный Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Перми. Он обвиняется по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 325 УК РФ (хищение документов).

По версии следствия, 33-летний безработный житель Перми со своим другом (в отношении него дело выделено в отдельное производство) попросили своего знакомого в начале марта этого года отвезти их на Северное кладбище, якобы навестить могилу матери.





На кладбище они напали на мужчину, начали душить и избивать. Как позже заключили эксперты, смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии.





После убийства нападавшие присвоили автомобиль убитого и всё, что было при нём.





Уголовное дело направлено прокуратурой края в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу.

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