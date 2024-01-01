В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Александра Перина С начала ноября в Горнозаводском округе простились с шестью погибшими бойцами Поделиться Твитнуть

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Горнозаводского городского округа Пермского края, рядовой Александр Перин. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил руководитель муниципалитета Вадим Лумпов и выразил искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с военнослужащим пройдёт 17 декабря с 10.00 в храме р.п. Тёплая Гора, гражданская панихида начнётся в 13.00.

С начала ноября это будут уже шестые в округе похороны бойцов СВО.

Так, 12 декабря в Горнозаводске местные жители простились с командиром отделения взвода штурмовой роты Ярославом Ложкиным, 30 ноября — с рядовым Николаем Чудиновым, 22 ноября — с ефрейтором, командиром отделения взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона Рафисом Шакировым. Кроме того, 7 ноября в р.п. Кусье-Александровский прошли похороны младшего сержанта Дмитрия Власова, а 3 ноября в р.п. Пашиня — рядового Юрия Тетерина.

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