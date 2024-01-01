Алёна Бронникова В Пермском крае в 2024 году 60 чиновников поймали при получении взяток Всего было выявлено 232 факта взяточничества Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2024 году было выявлено 232 факта взяточничества. Как сообщает «Вестник прокуратуры Прикамья», в отчётном периоде при получении взяток были пойманы 60 чиновников. Также были выявлены 72 случая дачи взятки, 22 — посредничества и 78 случаев мелкого взяточничества.

«Наиболее подвержена коррупционной преступности деятельность органов местного самоуправления (распределение земельных участков, распоряжение бюджетными средствами, имуществом), государственных и муниципальных учреждений (в т.ч. хищение имущества, оказание образовательных услуг, сфера здравоохранения)», — рассказали в ведомстве.

Общая сумма ущерба, предъявленная фигурантам по оконченным уголовным делам коррупционной направленности, превысила 38,8 млн руб. Возмещение составило практически 100%.

Кроме того, по 69 уголовным делам суды первой инстанции постановили обвинительные приговоры в отношении 74 человек. Решения о конфискации имущества были приняты по 22 делам. У 22 человек, обвинённых во взяточничестве, были конфискованы деньги, переданные в качестве взяток, средства совершения преступлений и денежные средства, сумма которых соответствует предмету взятки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2024 году каждым пятым преступлением в Прикамье стало коррупционное. Ущерб составил 160 млн руб. Средняя сумма полученной взятки составила более 460 тыс. руб., средняя сумма дачи взятки — более 247 тыс. руб.

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