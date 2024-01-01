Александра Пермякова Каждое пятое экономическое преступление в Прикамье является коррупционным Основную часть составляют факты взяточничества Поделиться Твитнуть

Александр Папулов

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае ущерб от коррупционных преступлений в 2024 году составил 160 млн руб. Об этом рассказал на пресс-конференции журналистам начальник отдела по борьбе с коррупцией Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю подполковник полиции Александр Папулов.

По словам Папулова, наибольшее число коррупционных преступлений выявлено в сфере закупок, строительства, ЖКХ, культуры, здравоохранения и ветеринарии.





Каждое пятое экономическое преступление является коррупционным. Всего в 2024 году выявлено 255 преступлений коррупционной направленности, из них 163 (64%) — тяжкие и особо тяжкие, 78 совершены в крупном и особо крупном размере либо причинили крупный ущерб. Выявлены 149 лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений.





Основную часть коррупционных преступлений составляют факты взяточничества (114).





Средняя сумма полученной взятки составляет более 460 тыс. руб., средняя сумма дачи взятки составила более 247 тыс. руб. Возмещение ущерба по коррупционным преступлениям составило 165%.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Дзержинский районный суд продлил срок ареста для Ирины Чирковой , бывшей начальницы Управления капитального строительства администрации Перми. Она останется в следственном изоляторе до 7 февраля 2025 года. Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с бизнесменом Сергеем Миковым. По версии следствия, в 2022 году она получила от него 5,46 млн руб. за приёмку выполненных работ на нескольких инфраструктурных проектах, которые осуществляла компания Микова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.