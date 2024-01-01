У новой художественной галереи в Перми будет установлена скульптура медведя выполненной в пермском зверином стилее Поделиться Твитнуть

В Перми в 2025 году у нового здания художественной галереи планируется установка скульптуры медведя, выполненной в пермском зверином стиле. Согласно источникам телекомпании «Рифей-Пермь», этот арт-объект будет изготовлен из металла и достигнет высоты 2,5 метра. Проектом занимается известный российский скульптор и художник Жигжит Баясхаланов.

В министерстве культуры Пермского края пока не прокомментировали появление нового арт-объекта на территории галереи.

Стоит напомнить, что открытие новой художественной галереи в Перми намечено на следующий год. Строительство идёт на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. В комплексе, помимо выставочных пространств, запланированы библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.









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