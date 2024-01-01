В Прикамье на этой неделе прогнозируют потепление и снегопад В пятницу возможны морозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эта неделя в Пермском крае будет сопровождаться потеплением и снегопадом, который к пятнице сменится морозами, однако к выходным вновь резко потеплеет. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Потепление придёт уже к вечеру понедельника: на большей части региона прогнозируется температура -2…-5°, в Перми — до -3° и только на севере до -10°. Ветер будет не более 3-8 м/с, южного направления.

Завтра, 17 декабря, сохранится умеренно тёплая погода под влиянием того же циклона. В течение дня снег ненадолго прекратится, однако вечером пойдёт вновь. Температура воздуха в течение суток продержится на отметке -2…-7°.

В ночь на среду, 18 декабря, на территории Пермского края продолжится небольшой снег. Температура воздуха сохранится на том же уровне, однако уже вечером начнётся похолодание. В четверг ночью по краю -5…-10°, днём -8…-13°, с понижением к вечеру в отдельных районах до -20°.

Пик похолодания до -15…-20° синоптики прогнозируют в ночь на пятницу. На севере ожидается до -24°. В Перми будет ближе к -20° , но днём потеплеет до -8…-13°.

Несмотря на это, к выходным можно ожидать сильный снег при прохождении тёплого фронта. Это приведёт к резкому потеплению до -1…+1°. В воскресенье, 22 декабря, будет холоднее на 2-4°.

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