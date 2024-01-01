В Генсовет «Единой России» от Пермского края вошёл участник СВО Денис Катаев преподаёт ОБЖ в Ильинской школе Поделиться Твитнуть

Фото: ТК ВЕТТА

Генеральный совет «Единой России» включил в свой состав депутата от Ильинского городского округа, преподавателя основ безопасности жизнедеятельности в Ильинской школе №1 Дениса Катаева. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Денис Катаев занял место замруководителя региональной общественной приёмной председателя партии в Прикамье Елены Савельевой, которая ушла с этой должности.

Решение включить Катаева в состав Генсовета было принято на съезде партии, где также около 20 участников специальной военной операции были введены в состав руководящего органа.

Напомним, 14 декабря в Москве состоялся XXII съезд «Единой России». В его работе приняла участие делегация реготделения партии под руководством губернатора Пермского края, секретаря реготделения Дмитрия Махонина.

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