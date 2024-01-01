Элита страны: «Единая Россия» включит участников СВО в состав руководящих органов партии
Сегодня, 14 декабря, в Москве проходит XXII Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В его работе принимает участие делегация реготделения партии под руководством губернатора Пермского края, секретаря реготделения Дмитрия Махонина.
В преддверии Съезда, 13 декабря, состоялась дискуссионная площадка «Элита страны. Участники СВО». В ее работе принял участие герой специальной военной операции, депутат Думы Ильинского городского округа Пермского края Денис Катаев.
С приветственными словами к участникам дискуссионной площадки обратился первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он поблагодарил Партию за поддержку бойцов СВО на передовой.
«Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», — сказал Сергей Кириенко.
Приветствуя участников мероприятия, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев особое внимание уделил важнейшей задаче, которую сформулировал Глава государства — формирование новой элиты государства.
В рамках кадровой кадровой ротации, которая пройдет на Съезде 14 декабря, в состав Высшего и Генерального советов войдут бойцы спецоперации.
«Участники СВО в составе руководящих органов Единой России — серьёзное усиление, — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. — Мы готовимся к Единому дню голосования-2025. Ещё более системно подойдём к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет ещё больше».
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