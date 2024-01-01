Элита страны: «Единая Россия» включит участников СВО в состав руководящих органов партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 14 декабря, в Москве проходит XXII Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В его работе принимает участие делегация реготделения партии под руководством губернатора Пермского края, секретаря реготделения Дмитрия Махонина.

В преддверии Съезда, 13 декабря, состоялась дискуссионная площадка «Элита страны. Участники СВО». В ее работе принял участие герой специальной военной операции, депутат Думы Ильинского городского округа Пермского края Денис Катаев.

С приветственными словами к участникам дискуссионной площадки обратился первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он поблагодарил Партию за поддержку бойцов СВО на передовой.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», — сказал Сергей Кириенко.

Приветствуя участников мероприятия, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев особое внимание уделил важнейшей задаче, которую сформулировал Глава государства — формирование новой элиты государства.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках кадровой кадровой ротации, которая пройдет на Съезде 14 декабря, в состав Высшего и Генерального советов войдут бойцы спецоперации.

«Участники СВО в составе руководящих органов Единой России — серьёзное усиление, — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. — Мы готовимся к Единому дню голосования-2025. Ещё более системно подойдём к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет ещё больше».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.