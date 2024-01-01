В Прикамье открыли ледовую переправу в Кунгурском округе В МЧС призывают соблюдать правила безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Кунгурском муниципальном округе открылась ледовая переправа через реку Сылва (д.Мостовая - с.Насадка). Её грузоподъёмность до 3 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с открытием ледовой переправы в ведомстве напоминают о правилах их использования. Выезжать на лёд нужно медленно и без толчков, со скоростью не более 10 км в час. Перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. Во время движения нельзя останавливаться, а при плохой видимости (туман или пурга) выезжать на переправу запрещено.

Напомним, в конце этой недели в Пермский край пришло похолодание. Температура воздуха в некоторых территориях региона опустится ниже 25 градусов, а 16 декабря в ожидаются опасные и неблагоприятные погодные явления. В частности, в отдельных районах края прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ и увеличение ДТП на дорогах.

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