Пожарную каланчу в Перми могут передать в муниципальную собственность Историческое здание является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми

fireman.club

Городские власти ведут переговоры с МЧС России по поводу передачи в муниципальную собственность исторического здания на ул.Куйбышева, 11, в котором ранее располагалась пожарная каланча. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Со ссылкой на источник, близкий к властям, издание пишет, что «работа в этом направлении ведется, МЧС не против (передачи здания — Ред.)».

Напомним, в августе МЧС по региону подало апелляцию на решение Ленинского районного суда, согласно которому ведомство обязано восстановить пожарную каланчу ул. Куйбышева, 11. Это постановление было вынесено по иску региональной инспекции, отвечающей за охрану объектов культурного наследия.

В 2022 году была подготовлена документация по реставрации каланчи, однако работы не были выполнены. Инспекция обнаружила, что состояние здания неудовлетворительное. В свою очередь, в МЧС заявили о намерении передать каланчу из федеральной в муниципальную собственность и планировали согласовать договор безвозмездного пользования с театром «У Моста».

Построенная в 1883 году каланча находится в оперативном управлении ГУ МЧС. В 2021 году был заключён договор с театром на использование здания для хранения декораций, но после его окончания стороны не успели продлить соглашение. Прокуратура обратила внимание на бездоговорное использование, что привело к предупреждению для театра.

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