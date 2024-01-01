МЧС оспорило решение о ремонте пожарной каланчи в Перми Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми

fireman.club

ГУ МЧС по Пермскому краю подало апелляцию на решение Ленинского районного суда, согласно которому ведомство обязано восстановить пожарную каланчу, расположенную на ул. Куйбышева, 11. Это постановление было вынесено по иску региональной инспекции, отвечающей за охрану объектов культурного наследия. На сайте суда указано, что жалоба МЧС поступила 24 июля и вскоре принята к рассмотрению. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В материалах суда сообщается, что в 2022 году была подготовлена документация по реставрации каланчи, однако работы не были выполнены. Инспекция обнаружила, что состояние здания неудовлетворительное. В свою очередь, в МЧС заявили о намерении передать каланчу из федеральной в муниципальную собственность и планировали согласовать договор безвозмездного пользования с театром «У Моста».

Построенная в 1883 году каланча находится в оперативном управлении ГУ МЧС. В 2021 году был заключён договор с театром на использование здания для хранения декораций, но после его окончания стороны не успели продлить соглашение. Прокуратура обратила внимание на бездоговорное использование, что привело к предупреждению для театра.

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