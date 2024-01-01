Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская синематека подготовила эксклюзивные новогодние подарки Коллекция ароматических свечей вдохновлена любимыми фильмами Поделиться Твитнуть

Пермская синематека

Вслед за музеем PERMM, который вместе с кафе «Улитка» предлагает эксклюзивные новогодние пряники, собственную линейку новогодних подарков представила Пермская синематека и сообщила об этом в своих социальных сетях.

Это коллекция свечей, созданная вместе с мастерской ароматов для дома svecha.store и вдохновлённая любимыми новогодними фильмами:

— «Морозко»: свежий аромат зимнего леса с теплыми пряными нотами (цедра лимона, эвкалипт, пихта, корица);

— «Ирония судьбы»: элегантный аромат с теплым мускусным шлейфом (бергамот, ваниль, амбра, мускус);

— «Зима в Простоквашино»: уютный цитрусовый аромат с нотами специй (цитрус, ваниль, корица, белый мускус);

— «Карнавальная ночь»: яркий праздничный аромат с древесными нотами (эвкалипт, гвоздика, пихта);

— «Двенадцать месяцев»: теплый пряный аромат с восточными нотами (имбирь, корица, ваниль, мускат).

Свечи упакованы в минималистичные футляры, имитирующие свёрток киноплёнки. Общий слоган серии — «С Новым годом, с новым фильмом!»

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