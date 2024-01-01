Пик похолодания в Перми придётся на вечер воскресенья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате снегопадов, прошедших в Прикамье вчера, 13 декабря, на всех метеостанциях Пермского края в субботу зафиксирован заметный рост уровня снежного покрова. Наибольшая высота снега зарегистрирована в Губахе — 68 см, в Березниках — 51 см и в Бисере — 50 см, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Что касается осадков, то за последние 36 часов под воздействием циклона, пришедшего из Поволжья, наибольшее количество снега выпало в Бисере — 19 мм, в Губахе — 16 мм, а в Перми лишь 7 мм. За прошедшую ночь наиболее интенсивные осадки наблюдались в Чердыни — 9 мм, в то время как на остальных территориях были, в основном, слабые снегопады.

В течение дня под влиянием циклона будут продолжаться незначительные или умеренные снегопады, а температура воздуха будет падать. В Перми днём температура составит -11…-13°, а по всему краю -11…-16°, с возможным понижением вечером на 2-3°.

Ожидается, что пик похолодания в Перми можно будет наблюдать завтра вечером, когда температура опустится до -18°.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в Пермском крае возможен в ночь на понедельник. На севере региона вероятны морозы -25….-28˚, при прояснениях до -30˚.

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